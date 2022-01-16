Haberler Yaşam Haberleri Hızla yayılan Omicron bağışıklığı artıracak
Giriş Tarihi: 17.1.2022

Hızla yayılan Omicron bağışıklığı artıracak

Hızla yayılan Omicron bağışıklığı artıracak
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron'un çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirtti. Özlü, "Pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacak. Önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez" dedi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Son dakika: 16 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni Covid-19 genelgesi: Seyahatlerde PCR testi şartı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hızla yayılan Omicron bağışıklığı artıracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA