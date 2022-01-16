Hızla yayılan Omicron bağışıklığı artıracak

SAĞLIK BakanlığıKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron'un çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirtti. Özlü, "Pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacak. Önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez" dedi. DHA