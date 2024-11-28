Hızlı, eğitimli ve kararlı: Başkent yunusları suçun peşinde

Ankara İl Emniyet Müdürü tarafından düzenlenen törende üstün performans sergileyen polisler sertifikalarını alırken, operasyon simülasyonlarıyla izleyenlere güven verdi. Eğitimlerini sahada başarıyla uygulayan Yunuslar, bir ay içinde büyük başarılara imza attı.

SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADILAR

Yunus Timleri ve Asayiş Şube ekiplerinin ortak operasyonuyla yaralama olaylarına karışan 8 şüpheli, motosikletli takip ve hızlı müdahale yöntemleriyle yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Silahlar, kriminal laboratuvara balistik inceleme için gönderilirken, polis ekipleri kamera kayıtlarıyla şüphelilerin rutinlerini ve hareket tarzlarını analiz ederek operasyonlarını titizlikle planladı. Yakalananlardan birinin 12 yıl hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

1 AYDA 93 SİLAH, 73 ŞÜPHELİ, 23 TUTUKLAMA

Son bir ayda, Yunus Polisleri 93 ruhsatsız tabanca ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Narkotik suçlarından 73 kişi gözaltına alınırken, 17 aranan şahıs yakalandı ve 23 şüpheli tutuklandı. Bu rakamlar, Yunus Polislerinin sahadaki etkinliğini ve suçla mücadeledeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

EĞİTİM SAHA BAŞARISIYLA TAÇLANDI

Başkent Yunus Timleri, aldıkları eğitimleri sahadaki başarılara dönüştürerek emniyet teşkilatının gururu oldu. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, törende yaptığı konuşmada, "Yunus Polislerimiz aldıkları üst düzey eğitimlerle hem hız hem de refleks konusunda kendilerini kanıtladı. Başkent halkının huzuru ve güvenliği onların ellerinde" ifadelerini kullandı.

OPERASYON GÖSTERİSİNE TAM NOT

Törende sergilenen motosikletli gösteri ve operasyon seremonisi büyük beğeni topladı. Yunus Polislerinin sahada olduğu gibi gösterilerde de üstün başarı sergilemesi, izleyenlerden alkış aldı. Eğitimli, hızlı ve kararlı Yunus Timleri, Başkent sokaklarında suçlulara göz açtırmayarak halkın güvenini kazanmaya devam ediyor.