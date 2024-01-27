Haberler Yaşam Haberleri Başkan Kocaispir: Hizmet etmek boynumuzun borcu
Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:54 Son Güncelleme: 27.1.2024 11:11

Başkan Kocaispir: Hizmet etmek boynumuzun borcu

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) yeni hizmet binası, eğitim ve sosyal tesis projesi ile Mahrukatçılar Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projesinin Adana için önemli projeler olduğuna işaret etti. Başkan seçilmesi halinde her bu projelerin hayata geçirilmesi için üzerine düşeni yapacağının sözünü veren Kocaispir, “Hizmet etmek boynumuzun borcu” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Kocaispir: Hizmet etmek boynumuzun borcu

Başkan adayı Kocaispir, Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger'i ziyaret etti ve meslek odaları başkanları, yöneticileri ile esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Birlik Başkanı Niyazi Göger, yeni hizmet, eğitim ve sosyal Tesis ile Mahrukatçılar Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projelerinin de hem imaj hem de çağdaş şehircilik anlamında büyük önem arz ettiğini kaydetti. Göger, bu üç projenin hayata geçirilmesi halinde Adana'nın çehresinin değişeceğine vurgu yaptı.

Adana'ya karşı sorumlulukları olduğunu dile getiren Kocaispir de, Kentin tamamını ilgilendiren konularda vatandaşın görüşlerine başvuracaklarını söyledi. Esnaf ve sanatkarın kent ekonomisi, sosyal ve kültürel yaşamdaki rolünün önemine de işaret eden Fatih Mehmet Kocaisipir, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin projeleri için de destek sözü verdi. Üç projeyle ilgili görüşlerini de ifade eden Kocaispir, "Bu projeleri hayata geçirmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Bakan Kacır'la görüştü! Uzaydaki ilk deneyimlerini anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Kocaispir: Hizmet etmek boynumuzun borcu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA