Başkan Kocaispir: Hizmet etmek boynumuzun borcu

Başkan adayı Kocaispir, Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger'i ziyaret etti ve meslek odaları başkanları, yöneticileri ile esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Birlik Başkanı Niyazi Göger, yeni hizmet, eğitim ve sosyal Tesis ile Mahrukatçılar Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projelerinin de hem imaj hem de çağdaş şehircilik anlamında büyük önem arz ettiğini kaydetti. Göger, bu üç projenin hayata geçirilmesi halinde Adana'nın çehresinin değişeceğine vurgu yaptı.

Adana'ya karşı sorumlulukları olduğunu dile getiren Kocaispir de, Kentin tamamını ilgilendiren konularda vatandaşın görüşlerine başvuracaklarını söyledi. Esnaf ve sanatkarın kent ekonomisi, sosyal ve kültürel yaşamdaki rolünün önemine de işaret eden Fatih Mehmet Kocaisipir, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin projeleri için de destek sözü verdi. Üç projeyle ilgili görüşlerini de ifade eden Kocaispir, "Bu projeleri hayata geçirmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.