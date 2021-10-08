“Hizmet Yerinde Görülür” programlarına Yoğun İlgi

ÇALIŞMALAR TAKDİR TOPLADI

Yapımı devam eden Farika Kitaplı Kahve 2, Gaziosmanpaşa Şehir Stadı, Enerji İndirme Merkezi, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kentsel dönüşüm projeleri gibi çok sayıda çalışmayı da inceleyen her kesimden ziyaretçi, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çalışmalarını takdir etti. Önümüzdeki süreçte "Hizmet Yerinde Görülür" programları toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde devam edecek.