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Haberler Yaşam Haberleri “Hizmet Yerinde Görülür” programlarına Yoğun İlgi
Giriş Tarihi: 8.10.2021 03:11

“Hizmet Yerinde Görülür” programlarına Yoğun İlgi

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“Hizmet Yerinde Görülür” programlarına Yoğun İlgi

Gaziosmanpaşalıların, belediyenin hizmet, proje ve çalışmalarını yerinde görüp, inceledikleri ve bilgi sahibi oldukları "Hizmet Yerinde Görülür" programları, kapsamı genişleyerek devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin "Hizmet Yerinde Görülür" programları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve ilçedeki kanaat önderlerinin katıldığı gezi programları ile devam etti.

Programlara katılanlar Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan Farika Kitaplı Kahve, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi, bilgi evleri, camiler, parklar, otoparklar, spor kompleksleri, okullar ve semt konağı gibi birçok eseri yerinde görüp inceleme şansı buldu.

ÇALIŞMALAR TAKDİR TOPLADI

Yapımı devam eden Farika Kitaplı Kahve 2, Gaziosmanpaşa Şehir Stadı, Enerji İndirme Merkezi, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kentsel dönüşüm projeleri gibi çok sayıda çalışmayı da inceleyen her kesimden ziyaretçi, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çalışmalarını takdir etti. Önümüzdeki süreçte "Hizmet Yerinde Görülür" programları toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde devam edecek.

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“Hizmet Yerinde Görülür” programlarına Yoğun İlgi
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