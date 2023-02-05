Hizmetiçi eğitime giden Kızıltepeli İmam Afyon’daki kazada hayatını kaybetti

Diyarbakır'dan Denizli'ye gitmekte olan ve Afyon'un Dinar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında vefat eden 8 kişi arasında Denizli'ye hizmet içi eğitime gitmekte olan Mardin Kızıltepeli İmam Yakup Uçar'ın da bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'dan Denizli'ye gitmekte olan ve Afyon'un Dinar ilçesinde sürücü S.C. yönetimindeki 34 SD 7721 plakalı Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kazazede arasında Kızıltepe Yamaç köyünden Yakup Uçar (25) adındaki yolcunun da bulunduğu öğrenildi. Kazada Yakup Uçar'ın yanı sıra Mehmet Tuncer, Sultan Nur Özay, Seval Özay, Fatma Temiz, İsmail Yoldaş, Halime Tıpırdamaz ve Ayşe Koç hayatını kaybetti 35 kişi ise yaralandı

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İHL'den mezun olduktan sonra medrese eğitimi de alan Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı bölümü öğrencisi olan Yakup Uçar'ın 2 ay önce Mardin Müftülüğü bünyesinde Yeşilli ilçesine imam olarak atandığı ve meslek öncesi hizmet içi eğitim seminerine katılmak üzere Denizli'ye gitmekte olduğu öğrenildi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden hocaları, meslektaşları ile onu tanıyan çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından Yakup Uçar'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken Mardin il Müftülüğü de yayınladığı paylaşımda, "Genç yaşta ilmi müktesebatını medreselerde ikmal etmiş, Arapça, Farsça ve İbranice dillerine iyi derecede vukufiyeti olan Artuklu Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı bölümü öğrencisi Yeşilli İlçemiz Sancar Mahallesi Cami İmam-Hatibi Yakup UÇAR pazartesi günü başlayacak olan Denizli Eğitim Merkezindeki Hizmetiçi kursuna katılmak üzere binmiş olduğu otobüs yolcuğunda otobüsün devrilmesi sonucu ilim yolunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine arkadaşlarına ve Mardin Müftülüğü camiamıza taziyelerimizi arz ediyoruz. Cenabı Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin." açıklamasında bulundu.

Afyon'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Yakup Uçar'ın cenazesi Afyon'dan getirilerek, Kızıltepe'ye bağlı Yamaç Köyü'nde defnedilecek.