Cumhur İttifakı Menteşe Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Şadi Ballı, seçim çalışmaları kapsamında İsmet Çatak Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı üyelerinin eşlik ettiği Ballı, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Ballı, Menteşe'nin ve esnafın sorunlarını bildiğini ve bu yönde projeler hazırladıklarını söyledi. Esnafı ve vatandaşları öncelikle dubalardan kurtaracağını anlatan Ballı, Menteşe'nin herkesin ortak paydası olduğuna dikkati çekti.

Muğla'nın hizmet yetimi olduğunu belirten Ballı, "Hizmet için değişim zamanı" dedi. Ballı, şöyle devam etti, "Hizmetin partisi yoktur. Hizmetin adayı olur. Siyasal ve partizan düşünmemek lazım. Bu ideoloji seçimi değil hizmet seçimi. Hizmet için değişim zamanı diyoruz. Gerçekten bu şehir için bir şeyler yapabileceksek Rabbim bize bunu nasip etsin. Biz kendimize güveniyoruz. İlk ve tek defa yetki istiyoruz. Değişimler, istekle, heyecanla ve hizmet sevdalısı olmakla olur. Kazanan Menteşe olsun."