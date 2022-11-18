Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabında Şırnak ilinde gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı bir video yayımlayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Devletimiz Şırnak'ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak'ı ayağa kaldırdı! 10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Hizmetlerimiz güzel Şırnak'ımıza bir başka yakıştı." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şırnak'ta başlatılan imar ve ihya çalışmalarıyla kentte büyük bir dönüşüm sağlandı. Adeta yeni bir şehrin kurulduğu ilde 10 bin 155 konut, 738 işyeri, 18 okul ve 9 cami yapıldı.

Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaşılan video açıklamasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şehrin baştan aşağı yenilendiği vurgusu yapıldı.

"KONUTLARI YIKILAN VATANDAŞLARA KONUT, İŞ YERLERİ YIKILAN VATANDAŞLARA İŞYERİ VE DİĞER ALANLARLA İLGİLİ DE HER TÜRLÜ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Bakanlığın Şırnak'ta yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Şırnak Valisi Osman Bilgin şunları söyledi:

"Çukur eylemleri sırasında ilimizin hemen hemen merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı ve virane bir şehir haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu süreç içerisinde her şeyiyle ve bütün imkânlarıyla beraber ilimize geldiler ve ilimizde konutları yıkılan vatandaşlara konut, iş yerleri yıkılan vatandaşlara işyeri yaptılar."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Şırnak İl Müdürü Ahmet Şahin: "Deprem yönetmeliğine uygun sağlam temellere oturmuş kaliteli binalar yaptık"

Yapılan binalarda insanların huzur ve güven içerisinde oturduğunu dile getiren Ahmet Şahin, "Yaptığımız bütün çalışmalar neticesinde Şırnak'a gelen herkesin gözlerine inanamadığı bir şehri inşa ettiğimizi düşünüyorum. En önemlisi deprem yönetmeliğine uygun sağlam temellere oturmuş kaliteli binalar yaptık. Yapmış olduğumuz binalarda insanlar huzur ve güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşarken geri dönüşleri de çok olumlu alıyoruz. Cizre ilçemizde ise camileriyle, okullarıyla, hastaneleriyle yepyeni bir şehir inşa ettik." şeklinde konuştu.

"ESKİDEN KÖY GİBİYDİ, ŞİMDİ ŞIRNAK ŞEHİR OLDU"

Paylaşılan videoda Şırnak ilinde yaşayan vatandaşlar da duygularını dile getirerek, "Biz de çocuklarımıza bir gün böyle bir yerin olacağını hayal edemiyorduk. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla binaların dış cepheleri yenilendi. Oyun alanları, parklar, yürüyüş yolları yapıldı, sosyal alanlar arttırıldı. Eskiden köy gibiydi, şimdi Şırnak şehir oldu. Şu an Şırnak, İstanbul'a, Ankara'ya benzeyen sosyal yaşam alanlarına döndü. Eksik yok, Şırnak'ta maşallah. Devlet yapıyor." İfadelerini kullandılar.