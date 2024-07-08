Hizmetli olarak çalıştığı üniversitenin mezunu oldu

Üniversite okuyamayan 2 çocuk annesi Ülkü Yavuz, 34 yaşında hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. caeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin (KOSTÜ) rektörlük binasında 4 yıl hizmetli olarak çalışan Yavuz, önce liseyi açıktan bitirdi ardından üniversite sınavlarına girerek çalıştığı üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun oldu.Diploma töreninde duygularını anlatan Yavuz, "Arkadaşlarım benden yaşça küçüktü. Onlarla beraber güldük, eğlendik ama eve gittiğimde bazen başımı yastığa koyduğumda ağladığım zamanlar da çok oldu. Zorlu süreçlerden geçtim ama çok şükür ki bugün buradayım ve mezun oldum" dedi.KOSTÜ Başiskele Kampüsü'nde gerçekleşen mezuniyet törenine 6 yaşındaki kızı ile gelen anne Yavuz, "Çok mutluyum. Okuyamayan kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. Asla vazgeçmesinler, devam etsinler" diye konuştu. İHA