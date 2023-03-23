HKÜ Eğitim ve Kariyer Fuarı’nda

HKÜ, öğrencilerin merak ettikleri konularda aydınlatabilmek için tüm fakültelerini temsil eden geniş bir akademisyen kadrosu ile fuara iştirak etti. Büyük ilgi gören HKÜ standında öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları bölümler hakkında detaylı bilgi aldılar.

Türkiye'nin birçok ilinde eğitim ve kariyer fuarlarına katılan HKÜ, bu kez İstanbul'da üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi. Vakıf ve devlet üniversitelerinin katıldığı fuara öğrenciler, mezunlar veliler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden öğrenciler ile bire bir ilgilenen HKÜ'lü akademisyenler, güncel üniversite tercihleri hakkında önemli bilgiler verdi.