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Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:21 Son Güncelleme: 1.12.2021 16:52

HKU fen liselerinin ilgi odağında

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKU fen liselerinin ilgi odağında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türkiye’denin farklı illerindeki Fen Liseleri ile güçlü bir köprü kurarak, bilgi ve tecrübelerini paylaşiyor.  HKÜ’nün en son ziyaretçisi Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri oldu.

HKÜ'nün vizyonunu ve fiziksel imkânlarını yerinde görme fırsatı bulan Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversitenin eğitim-öğretim programları, laboratuvarları, akademik kadrosu ile fiziki, sosyal, kültürel ve sportif imkânları hakkında bilgiler verildi.

Teknik çalışma ziyareti kapsamında ayrıca, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi arasında bilimsel, teknolojik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol imza törenine HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ile Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Müdürü Fatih Erdoğan katıldı.

"İŞBİRLİĞİ FAYDALI SONUÇLAR DOĞURACAK"

Üniversiteyi ziyaret eden üniversite adayı liselilere hitap eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, şunları söyledi:

"Mühendislik Fakültemiz bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerimize ilaveten bu yıl Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimizi de açtık. Ayrıca, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz de kuruldu. Üniversitemizin fen ve teknik bilimler altyapısı daha da güçlendi. Bu gelişmelerle birlikte, oluşturduğumuz yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi öğrenciler için önemli bir cazibe oluşturuyor. Geçen sene, Ankara Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nden iki öğrencimiz üniversitemize yerleşti. Bu tercihler liselerindeki farkındalığı artırdı ve bugün iki kurum arasında bir işbirliği protokolünün imzalanmasına vesile oldu. İki kurum arasındaki güçlü işbirliğinin ülkemiz için de faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyor, önümüzdeki yılki üniversite giriş sınavlarında başarılar diliyor ve tercihleriniz neticesinde istediğiniz programlara yerleşmenizi diliyorum."

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HKU fen liselerinin ilgi odağında
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