HKÜ öğrencisi 2 bronz madalya kazandı

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında, HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ebubekir Yunus 67 kiloda Full Contact kategorisinde iki kez üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

HKÜ'nün sporda elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Geçtiğimiz hafta yüzmede gelen başarının ardından bu kez de kick Boks'ta sporcumuzun madalya kazanması bizleri çok mutlu etmiştir. Katıldığımız her şampiyonada kürsüye çıkan öğrencilerimizin, üniversitemizin sportif başarılarını duyurmaları bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Üniversitemiz her zaman sporu ve sporcuyu desteklemektedir. Elde ettiği başarıdan dolayı sporcumuz Ebubekir Yunus'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

MADALYASINI DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞLARINA ADADI

Çocukluktan bu yana Kick Boks sporu ile uğraştığını belirten profesyonel iki siyah kuşak sahibi Ebubekir Yunus, "Yakın zamanda büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ben de bugün kazanmış olduğum bu madalyayı depremde hayatını kaybeden üniversitemizdeki arkadaşlarıma adamak istiyorum. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşanmasın. Bu şampiyonaya katılmamda desteklerini esirgemeyen başta üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sefere altın madalya kazanacağım" dedi.