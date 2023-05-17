Haberler Yaşam Haberleri HKÜ öğrencisi 2 bronz madalya kazandı
Giriş Tarihi: 17.5.2023 15:40 Son Güncelleme: 17.5.2023 16:08

HKÜ öğrencisi 2 bronz madalya kazandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisi Ebubekir Yunus, Türkiye Kickboks Sampiyonasında 2 bronz madalya kazandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ öğrencisi 2 bronz madalya kazandı

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında, HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ebubekir Yunus 67 kiloda Full Contact kategorisinde iki kez üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

HKÜ'nün sporda elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Geçtiğimiz hafta yüzmede gelen başarının ardından bu kez de kick Boks'ta sporcumuzun madalya kazanması bizleri çok mutlu etmiştir. Katıldığımız her şampiyonada kürsüye çıkan öğrencilerimizin, üniversitemizin sportif başarılarını duyurmaları bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Üniversitemiz her zaman sporu ve sporcuyu desteklemektedir. Elde ettiği başarıdan dolayı sporcumuz Ebubekir Yunus'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

MADALYASINI DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞLARINA ADADI

Çocukluktan bu yana Kick Boks sporu ile uğraştığını belirten profesyonel iki siyah kuşak sahibi Ebubekir Yunus, "Yakın zamanda büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ben de bugün kazanmış olduğum bu madalyayı depremde hayatını kaybeden üniversitemizdeki arkadaşlarıma adamak istiyorum. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşanmasın. Bu şampiyonaya katılmamda desteklerini esirgemeyen başta üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sefere altın madalya kazanacağım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
ARKADAŞINA GÖNDER
HKÜ öğrencisi 2 bronz madalya kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA