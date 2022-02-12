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Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:01 Son Güncelleme: 12.2.2022 13:52

HKÜ’de karbon salımı konuşuldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ’de karbon salımı konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi’nin düzenlediği "Bilim ve Teknoloji Konuşmaları" serisinin bu ayki konuğu Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Özceylan oldu.

Doç. Dr. Özceylan, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilirlik" başlıklı sunumuyla gelecek üzerinde en önemli tehlike olarak gösterilen iklim değişikliği hakkında bilgiler verdi.

Dünyada ve Türkiye'de karbon emisyon gazının çok ciddi bir şekilde arttığını söyleyen Doç. Dr. Eren Özceylan, "O yüzden 1992 yılında ilk RIO Anlaşması, 1997 yılında KYOTO ve 2015 yılında da PARİS iklim anlaşması yapılıyor. Çünkü gidişat iyi değil. Türkiye'nin karbon emisyon ortalaması 2020 yılında dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Karbon emisyonunda şu anda en büyük pay ABD ve Çin'de. Türkiye, dünyada yüzde 1'in altında. Karbon emisyon gazının artmasıyla sıcaklık artıyor. Paris İklim Anlaşması ile dünya genelinde karbon salımının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Türkiye, Paris İklim Anlaşmasını 2021 yılında imzaladı. Türkiye, bu anlaşma ile birlikte emisyon artışını 2030 yılı itibariyle yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulundu" dedi.

Doç. Dr. Eren Özceylan, emisyon azalımı önlemleri nedeniyle yoğun enerji üretiminin AB sınırları dışına çıkmasının (karbon kaçağı) ve bunun sonucunda AB ekonomisinin negatif etkilenmesinin önlenmesi için 2026 yılında "Sınırda Karbon Vergisi Uygulaması" planlandığını da sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından Özceylan'a armağan takdim edildi.

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HKÜ’de karbon salımı konuşuldu
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