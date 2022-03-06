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Giriş Tarihi: 6.3.2022 18:56 Son Güncelleme: 6.3.2022 19:15

HKÜ’de otonom araç eğitimi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ’de otonom araç eğitimi

Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bilişim Vadisi tarafından imzalanan üçlü iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen otonom araç yazılım ve teknolojilerinin geliştirilmesi programı kapsamında TEKNOFEST’e katılacak öğrencilere özel eğitim verildi.

TEKNOFEST kapsamındaki en önemli yarışmalardan biri olan "Robotaksi Binek Otonom Araç" yarışmasına katılacak olan HKÜ öğrencilerinin oluşturduğu takımlara ve öğretim elemanlarına Otonom Araç Eğitmeni Necati Samet Çelik tarafından iki gün boyunca otonom araç yazılım ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik eğitimler uygulamalı olarak verildi.

Eğitime katılan ve otonom araç yazılım ve teknolojileri hakkındaki tecrübelerini artıran öğrenciler, bu yılki yarışlarda hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu ifade etti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN ÖNEMLİ

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen yapay zeka ve otonom sistemler üzerine yapılan AR-GE çalışmalarına önem veriyor ve destekliyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimizin de yer ve rol almasını arzu ediyoruz. Robotaksi Binek Otonom Araç kategorisi yarışması için TEKNOFEST'e hazırlanan takımlarımız, otonom sürüş sistemlerinde var olan problemleri çözmek için yazılım geliştirmeye çalışıyorlar. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, ülkemizin geleceği için çok önemli olan Milli Teknoloji Hamlesi süreçlerine katkı sunmak için çalışmalarına hız kesmeden büyük bir istek ve motivasyonla devam ediyorlar" diye konuştu.

Otonom Araç Eğitmeni Necati Samet Çelik de, "Yarışmaya katılacak olan öğrencilere otonom aracın temel ve teorik bilgilerini verdik. Öğrencilerimize bu aracı kontrol edebilecekleri komponentleri tanıttık. Anlatmış olduğumuz bilgilerin pratikte de uygulamasını gösterdik. Eğitimin sonunda, yarışmaya katılacak öğrencilerimizin otonom aracı kendi bilgisayarlarından tamamen kendilerinin kontrol etmelerini sağlayacağız. Bu ilk adımımız olacak. İlerleyen günlerde öğrencilerimiz bu araca alıştıkça diğer aşamalara geçeceğiz. Öğrencilerimiz, TEKNOFEST yarışması öncesinde aracı hareket ve kontrol ettirmeyi öğrenmiş olacaklar. Yarışma öncesi hazırlık sürecinde aracı tamamen biliyor, kontrol edebilir ve tüm enerjilerini otonom üzerine yoğunlaşarak çalışmış olacaklar. Bizler öğrencilerimize mentor olacağız" dedi.

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HKÜ’de otonom araç eğitimi
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