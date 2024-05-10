HKÜ’de yapay zeka festivali düzenlendi

HKÜ, Gaziantep OSB Teknokent ve Türkiye İş Bankası – Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde; "Türkiye'nin En Üretken Festivali" mottosuyla düzenlenen festival ilgili sektör liderlerini, uzmanları, akademisyenleri, öğrencileri, yazılım geliştiricileri, uygulayıcıları, yapay zekaya ilgi duyan veya kullanan herkesi buluşturdu. İlham verici konferanslar, yapay zeka tabanlı yenilikçi proje geliştirme hedefli 24 saat süren fikir & yazılım maratonu ve start-up'lar ile yenilikçi yapay zeka projelerinin yatırımcılarla buluştuğu AI'NTEP – Yapay Zeka Festivali yoğun ilgi gördü.

Festivalde "İş Dünyasında Yapay Zekanın Rolü: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri", "Yapay Zeka ve Endüstri Uygulamaları, Yapay Zeka Hakkında Teknolojik Yenilikler ve Araştırmalar", "Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka Kullanımları", "Kamuda Yapay Zeka Politika ve Uygulamaları", "Yapay Zeka Teknolojileri, Büyük Dil Modelleri ve Bulut Bilişim" konuları; akademisyenler, iş insanları, yöneticiler ve uzmanlar tarafından tartışıldı ve tanıtıldı. Festivalde Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından "Üretken Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı" geliştirildiği ve devreye alındığının müjdesi de verildi.

Üniversitenin öğrenci bilgi/yönetim sistemi ile entegre bir şekilde çalışan yenilikçi eğitim aracını tanıtan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve üniversitemizin 'öğrenci bilgi/yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zeka' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek, öğrenme hızını ve kalitesini artırabilecek. HKÜ olarak, tüm eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinde yapay zekanın gücünü etkin bir biçimde ve sonuna kadar kullanma konusunda kararlıyız" dedi.

Festival kapsamında; HKÜ Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kamuda Yapay Zeka Politika ve Uygulamaları" adlı panelde; Cumhurbaşkanlığı DDO Birim Müdürü Dr. Atilla Aydın 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi', Cumhurbaşkanlığı DDO Proje Yöneticisi Dr. Ramazan Terzi 'Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi ve Kamuda Yapay Zeka Projeleri', Cumhurbaşkanlığı DDO Risk Yöneticisi Dr. Zümrüt Müftüoğlu 'Yapay Zeka Risk Yönetimi ve Veri Odaklı Çalışmalar' ve Cumhurbaşkanlığı DDO Yapay Zeka Politika Analisti Av. İlayda Süer 'Yapay Zeka Sistemlerinin Regülasyonu' konularındaki tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Festival kapsamında; Rotatelab Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Koçak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen son panelde ise; Baykar Akıllı Web Sistemleri Grup Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, T3 AI Program Yöneticisi Refik Söylemez, Demirören Medya Bilgi Sistemleri Direktörü Barış Öztürk, Huawei Kıdemli Bulut Mühendisi Taylan Lakerta, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Timur Sırt, HAVELSAN MAİN Ürün Yöneticisi Osman Kavaf ve HAVELSAN Yapay Zeka Uygulamaları Mühendisi Muhammed Cihat Ünal, Yapay Zeka Teknolojileri, Büyük Dil Modelleri ve Bulut Bilişim konuları üzerinde durarak Türkiye'nin yapay zeka alanında yenilikçi çözüm ve platformlar üretme yeteneğini ve kapasitesi halkında kapsamlı bilgiler sundu.