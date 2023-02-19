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Giriş Tarihi: 20.2.2023

HKÜ’den deprem bölgesinde psikolojik ilk yardım

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ’den deprem bölgesinde psikolojik ilk yardım
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), depremin hemen ardından afetten etkilenenlere, Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve mezunlarıyla, "Çevrimiçi Psikolojik İlk Yardım" vermeye başladı. HKÜ'nün başlattığı çalışma kısa sürede ülke geneline yayıldı. 370 uzmanın çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik destek verdiği ekipte, farklı şehir ve üniversitelerden yeterliliklere sahip psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve akademisyenler yer alıyor. Proje koordinatörlerinden Vesile Ecrin Erbilen, "Depremde benim de kayıplarım oldu ama insanlara faydalı olmak için bu ekipte yer aldım. Bugüne kadar 1500 aileye ulaştık. Depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen herkesin ulaştığı, hem çevrimiçi hem de yüz yüze destek veriyoruz" dedi.

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HKÜ’den deprem bölgesinde psikolojik ilk yardım
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