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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:42 Son Güncelleme: 2.11.2021 17:07

HKÜ’den mezun olan Mehmet Can Fenerbahçe’ye fizyoterapist oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
HKÜ’den mezun olan Mehmet Can Fenerbahçe’ye fizyoterapist oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2015 yılı mezunu Mehmet Can Erbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Sporcu Sağlık Merkezi’nde Fizyoterapist olarak görev yapıyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü'nden mezun olan Mehmet Can Erbaş'ın; klinik stajlarının ardından ilk profesyonel deneyimi, Kasımpaşa Spor Kulübü oldu. 2016 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Milli Takımlarında kariyerine devam eden Erbaş, futbolcular ile birlikte tüm kamplara katıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin istedikleri konumda kendilerini mutlu eden işleri yapmalarından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Kariyer merkezimiz, öğrencilerimizi meslek hayatına bir adım önde hazırlayarak kariyer kapılarını aralamalarında yardımcı oluyor. Üniversitemizden mezun olan ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Sporcu Sağlık Merkezi'nde Fizyoterapist olarak görev yapan Mehmet Can Erbaş gibi tüm mezunlarımızın da çok iyi işler başarabileceklerinden hiç şüphem yok" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kariyerindeki etkilerini ve eğitim hayatından Fenerbahçe'ye uzanan kariyer yolculuğunu anlatan Mehmet Can Erbaş: "Üniversite hayatım ve sonrasında geldiğim nokta hayal ettiklerimin çok üzerinde oldu. Bu konuda değerli hocalarım ellerinden geldiğince referanslarımı güçlendirip beni çeşitli kulüplere yönlendirerek staj yapma ve klinik hayatı gözlemleme imkanı sundular. Bugün geldiğim noktada büyük katkıları olmuştur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında tüm öğrencilerin hem sosyal hem akademik görüşlerini geliştirebilecek bir ortama sahip olabileceğini garanti ederim" diye konuştu.

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HKÜ’den mezun olan Mehmet Can Fenerbahçe’ye fizyoterapist oldu
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