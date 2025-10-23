Haberler Yaşam Haberleri HMGS/2 sonuçları sorgulama: HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ÖSYM'de
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:53

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. 28 Eylül’de gerçekleştirilen bu yılın ikinci HMGS sınavının ardından, adaylar sonuçların hangi tarih ve saatte açıklanacağını merak ediyor. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HMGS/2 sonuçları sorgulama: HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ÖSYM’de

2025-HMGS/2 sınavına giren binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ve saat bilgisini araştırıyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranından notlarını öğrenebilecek. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı?

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklanacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

