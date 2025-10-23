HMGS/2 sonuçları sorgulama: HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ÖSYM’de

2025-HMGS/2 sınavına giren binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ve saat bilgisini araştırıyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranından notlarını öğrenebilecek. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklanacak.