Haberler Yaşam Haberleri Hobi bahçesi görünümünde uyuşturucu serasına çevrilen villaya şok baskın
Giriş Tarihi: 2.12.2023 10:50 Son Güncelleme: 2.12.2023 12:22

Hobi bahçesi görünümünde uyuşturucu serasına çevrilen villaya şok baskın

İstanbul Eyüpsultan’da kiraladıkları villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilere şok operasyon yapıldı.Uyuşturucu serasına çevirdikleri Villada hobi bahçesi diye uyuşturucu yetiştiren iki kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hobi bahçesi görünümünde uyuşturucu serasına çevrilen villaya şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da M.F.M ve N.G. isimli şüphelilerin kiraladığı villa ve apartman dairesine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurularak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen villada ve diğer adreste yaptıkları aramalarda 200 kök skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır skunk bitkisi, 3 adet hassas terazi, 3 adet havalandırma kolektörü, havalandırma motoru, 26 adet 9 milimetre tabanca fişeği, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen para ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.F.M ve N.G. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.F.M ve N.G. isimli şüphelilerin sık sık geldikleri villada dikkat çekmemek için çevrelerine 'hobi bahçesi yapıyoruz' dedikleri öğrenildi Jandarma ekipleri ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ekipmanlara özel düzeneklerle kaçak elektrik bağlandığını tespit etti.

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Hobi bahçesi görünümünde uyuşturucu serasına çevrilen villaya şok baskın
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