Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan namazla Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeleri aile adına eşi Belkıs Kalayoğlu, oğulları Murat ve Sinan kabul ederken, Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, B,ngKerem Alışık ve tıp dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

EŞİ BELKIZ KALAYOĞLU, "MESLEĞİNİ AŞKLA YAPARDI"

Cenazede konuşan eşi Belkıs Kalayoğlu, "Şu anda insan ne diyeceğini bilemiyor, 52 senelik eşim. Bazen 48 saat görmezdim. Karaciğeri alır gelirdi 48 saat sürerdi. Ondan sonra gelirdi 3 saat sonra tekrar hazır olurdu. Müthiş bir aşkla çalışırdı. Sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Jane'i Hans'ı o kadar ameliyat ettim şimdi sırada Ahmet, Mehmet, Hatice'yi ameliyat edeceğim. 2006'da senesinde kesin dönüş yaptık ve çok mutlu oldu. Çok severek yaptığı bir meslekti, sonunda tükendi. Yazın bir beyin kanaması geçirmişti ondan sonra yavaş yavaş tükendi" diye konuştu.

PROF. DR. SÖNMEZ: "EMİNİM CENNET KAPISINDA ONU BEKLEYEN BİNLERCE HASTASI VAR"

Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de "Bir efsaneyi kaybettik. Gerek insani ilişkilerde gerek cerrahi de rehberimiz ve ışığımızdı. Dünyaya karaciğer nakillerinin en kolay şekilde yapılmasını öğreten kişiydi. Memorial Hastanesi'nde beraber çalışırken Amerika'dan yanına canlıdan karaciğer naklini öğrenmeye gelen insanlar vardı. Ben kalp cerrahı olarak onunla beraber çalışmaktan dolayı son derece mutluydum. Mekanı cennet olsun, eminim cennet kapısında onu bekleyen binlerce hastası var" dedi. Profesör Kalayoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.