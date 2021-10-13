‘Hocaların hocasının’ şikayeti kapandı

Deprem profesörü Halit Demir, Zekeriyaköy'deki gayrimenkullerinin satışı için anlaştığı gayrimenkul uzmanı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet Düz ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı.

VİLLA VE ARAZİYİ SİTEDE GÖRDÜ

Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet Düz ile anlaşan Demir, kızı aracılığıyla Düz'e satış için vekâletname verdi. Aradan aylar geçti. İddiaya göre profesörün kızı, günlerce Düz'e ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Düz'ü bulamayan kızı, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı. Rektör Sıddıka Semahat Demir, geçtiğimiz günlerde ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link gördü. Linki tıkladığında sahibinin başka bir isim olduğunu gördü. Aile, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi. Şok yaşayan aile, şikâyetçi oldu.

VEKALETNAME İPTALİNİ KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, taraflar arasındaki meselenin hukuki itilaf ve Sıddıka Semahat Demir'in Düz'e verdiği vekâletnameyi iptal ettiğini gösteren mesajın ise geçersiz ve hukuka aykırı olduğu kaydedilirken, satış yapılan konutun ücretinin, Cevdet Düz'den hukuk mahkemeleri yoluyla tahsil edilebileceği belirtildi. Ünlü Prof. Demir, 2013 yılında da telefon dolandırıcılarının hedefi olmuş esnafın dikkati sayesinde parayı kaptırmaktan son anda kurtulmuştu.