Hocalı’da insanlık katledildi dünya seyretti! Türkiye’nin desteği zafer getirdi

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçse de acısı tüm Azerbaycanlıların ve İslam dünyasının kalbinde ilk günkü gibi taze. 2020'de gerçekleştirilen geçen savaş sonrası, Azerbaycanlı Türkler, Hocalı'da katledilen soydaşlarını galip bir millet olarak anıyor.
SİVİLLER KATLEDİLDİ
Sovyet rejminin 1991'de dağılmasından sonra Ermeniler, Azerbaycan topraklarına karşı saldırıya geçti. Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için var gücüyle yüklendi. Kuşatma altına aldıkları Hocalı'da sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.
AKIL ALMAZ İŞKENCELER
Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kafa derilerinin soyulması, kurak, burun, organlarının kesilmesi, gözlerinin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtlıyor.
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ZAFERİ GETİRDİ
"İşgal esnasında yaklaşık 50 bin Azerbaycan Türk'ü sivil ve asker hayatını yitirmiş, 1 milyona yakın Azerbaycanlı ise mülteci konumuna düşmüştür. Ayrıca Ermenistan bu savaş esnasında, Malıbeyli ve Kuşçular Katliamı, Karadağlı Katliamı ve Hocalı Katliamı gibi canice saldırılar gerçekleştirerek soykırım yapmaya çalışmış, savaş suçu işlemiştir. Sadece Hocalı 'da resmi rakamlara göre 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişi Ermeniler tarafından katledilmiştir. Bunun yanı sıra 8 aile kaybolmuş, 487 kişi sakat kalmış ve 1.275 kişi ise esir düşmüştür. Hocalı Katliamı, tüm dünyanın göz önünde işlenmiştir. Uluslararası kamuoyu bu vahşete seyirci kalmıştır. 'Sarsılmaz kardeşlik' ve 'Tek millet iki devlet' şiarı katliamdan 28 yıl sonra zaferi getirmiştir. 2010 tarihinde imzalanan Türkiye-Azerbaycan Stratejik Ortaklık ve Yardım Anlaşması, İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın mutlak zaferi kazanmasında oldukça önemlidir. Güçlü Türkiye'nin güçlü Azerbaycan, güçlü Azerbaycan'ın güçlü Türkiye olduğuna yönelik inanç İkinci Karabağ Savaşı'nda bir kez daha teyit edilmiştir. " dedi.