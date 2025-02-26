Hocalı’da insanlık katledildi dünya seyretti! Türkiye’nin desteği zafer getirdi

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçse de acısı tüm Azerbaycanlıların ve İslam dünyasının kalbinde ilk günkü gibi taze. 2020'de gerçekleştirilen geçen savaş sonrası, Azerbaycanlı Türkler, Hocalı'da katledilen soydaşlarını galip bir millet olarak anıyor.

SİVİLLER KATLEDİLDİ

Sovyet rejminin 1991'de dağılmasından sonra Ermeniler, Azerbaycan topraklarına karşı saldırıya geçti. Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için var gücüyle yüklendi. Kuşatma altına aldıkları Hocalı'da sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.