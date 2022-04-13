Haberler Yaşam Haberleri Holding patronuna 135 yıl hapis istemi
Giriş Tarihi: 14.4.2022

Holding patronuna 135 yıl hapis istemi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Holding patronuna 135 yıl hapis istemi
Kolombiya'dan 20 Kasım 2021'de kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi. İstanbul'da bir lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcısı holding patronu çıktı. Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı ve L'actone'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TUTUKLU YARGILANIYOR
Şüphelilerden Ali Osman Akat, 6 Ocak 2022'de, Tevfik Akan Atak ve Süleyman Yekenkunrul ise 17 Aralık 2021'de tutuklandı. Şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak , Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak" suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
Son dakika: Rusya'dan ABD ve NATO'ya vururuz tehdidi: "Hepsi bizim için meşru hedef"
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac ve umre açıklaması
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Sabah Özel... Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
Bruce Willis’in yakalandığı Afazi hastalığı nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Holding patronuna 135 yıl hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA