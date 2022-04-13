Holding patronuna 135 yıl hapis istemi

Kolombiya'dan20 Kasım 2021'de kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi. İstanbul'da bir lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcısı holding patronu çıktı. Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı ve L'actone'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Şüphelilerden Ali Osman Akat, 6 Ocak 2022'de, Tevfik Akan Atak ve Süleyman Yekenkunrul ise 17 Aralık 2021'de tutuklandı. Şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak , Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak" suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.