Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

YASAĞA RAĞMEN PROTESTO

Polis, Müzeler Meydanı'nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine rağmen göstericilerin toplanmasına müdahale etmedi. Polis, alandan uzaklaşmalarını istediği aşırı solcu grupları belediye otobüslerine bindirerek şehrin başka bir bölgesine nakletti. Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği gösteri alanına giden tramvay ve otobüslerin güzergahları değiştirildi. Çok sayıda polisin görev yaptığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.