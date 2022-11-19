Hollanda’da ötenazi yapılacak dendi! 5 buçuk ay komada kaldı: Türkiye’de tedavi ediliyor



Hatipoğlu'nun diğer ablası Melike Hatipoğlu ise, "Buradaki ilgili bakanlıklar ve Kahramanmaraş milletvekilleri araya girdiler. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, 'Bu devlet bu milletin mecnunudur, sevdiği gurbet elde de olsa asla onu yalnız bırakmaz' der. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ederim. Bu süreçte moral ve motivasyon aile için çok önemli, hastane yönetimi de bizlere verdiği moral ile ayakta durmaya çalıştık" diye konuştu.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Doktor Sedat Köroğlu, hastanın son durumu hakkında bilgiler verdi. Köroğlu, "Şu an hastamızın genel durumu orta diyebiliriz. Destek tedavisini veriyoruz, hem bu aşamada destek tedavisini verip hastayı ve aileyi eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Bu takip uzun süreli bir takip kısa sürmeyecek ama umutsuz değiliz, uzman hekimlerimiz sürekli takip ediyor" şeklinde konuştu.