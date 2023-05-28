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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Hollanda’da teşhis bile konulamadı Türkiye’de şifa buldu

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Hollanda’da teşhis bile konulamadı Türkiye’de şifa buldu
Hollanda'da ilkokul öğrencisi olan 7 yaşındaki Nuri Polat, Akdeniz Ateşi hastasıydı. Küçük çocuk, dayanılmaz eklem ağrıları, ardından ateş ve sonrasında yürüyememe sorunları yaşamaya başladı. Ailesinin hastaneye götürdüğü Nuri'ye Hollanda'da bir türlü teşhis konulamadı. Baba Yusuf Polat, İstanbul'da özel bir hastanenin Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Uz. Dr. Afshin Dezhakam'a ulaştı. Polat ailesi dertlerinin dermanını Hollanda değil İstanbul'da buldu.
Baba Polat, "6 haftadır yürüyemeyen oğlum ülkemizde uygulanan tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Doktorumuza minnettarız" dedi. Dezhakam ise "Bu hastalık vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşma ve karıncalanmaya sebep olan, geçici felç hali yaratabilen nörolojik bir hastalık. Kişinin bağışıklık sisteminin kendi sinir sistemine saldırması kökenli bir hastalık. Sağlıklı vericilerin plazmasından saflaştırılmış yüksek antikor konsantrasyonlarını Nuri'ye vererek otoantikorların sinir hücrelerine zarar vermesini engelledik. Tedvinin ikinci gününde yürümeye başladı" diye konuştu.

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Hollanda’da teşhis bile konulamadı Türkiye’de şifa buldu
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