Haberler Yaşam Haberleri Hollanda’dan Aksaray'a, oyuncak ayı içinde uyuşturucu sevkiyatı!
Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:56

Hollanda’dan Aksaray'a, oyuncak ayı içinde uyuşturucu sevkiyatı!

DHA
Hollanda’dan Aksaray’a, oyuncak ayı içinde uyuşturucu sevkiyatı!

Gelen bilgiye göre Hollanda'daki arkadaşının Aksaray'a gönderdiği oyuncak ayı içinden esrar çıkan kargo sahibi Cebrail K., gözaltına alındı. Cebrail K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hollanda'dan kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. İlk önce İstanbul'a, buradan da Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirilen paketi takip eden jandarma, kargoyu teslim alan Cebrail K.'yi gözaltına aldı. Arkadaşının gönderdiği pakette yapılan incelemede, oyuncak içinde 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine Cebrail K., gözaltına alındı. Cebrail K.'nin, 2008 yılında Hollanda'ya gittiği ve 2012'de de sınır dışı edildiği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...
Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu
SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Son dakika: NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler, 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda’dan Aksaray'a, oyuncak ayı içinde uyuşturucu sevkiyatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA