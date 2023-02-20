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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:57 Son Güncelleme: 20.2.2023 12:06

Hollanda’dan minik Azra’nın duygulandıran notu! “O güzel kalbinle…”

Şanlıurfa Valiliği, yurt dışından afet bölgelerine gelen yardım kolilerinden birinde bir not çıktığını açıklayıp Hollanda’dan minik Azra’nın “Merhaba Türkiye” diye başlayan duygu dolu notunu sosyal medyadan paylaştı. Şanlıurfa Valiliği minik Azra’ya seslenip “7’sinden 70’ine bu millet öyle yüce bir millet ki… Minik Azra’nın Hollanda’dan bizlere gönderdiği not hepimizi oldukça duygulandırdı. “Türkiye” adına sana teşekkür ediyoruz Azra! O güzel kalbinle büyü İnşallah…” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Hollanda’dan minik Azra’nın duygulandıran notu! “O güzel kalbinle…”

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki, deprem doğu ve güneydoğuda 11 ili etkiledi. 7 kilometre derinlikte olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından artçı depremler de devam ediyor. Afet bölgeleri için tüm Türkiye yardım seferberliği başlatırken yurt dışındaki yurttaşlarda yardımlar gönderiyor. Hollanda'dan gönderilen yardımlardan biri de afet bölgelerinden biri olan Şanlıurfa'ya ulaştı.

HOLLANDA'DAN DUYGULANDIRAN NOT

Şanlıurfa Valiliği, yurt dışından gelen yardım kolilerinden birinde bir not çıktığını açıklayıp sosyal medya hesabından bu notu paylaştı. Valiliğin paylaştığı notta Hollanda'dan yardım malzemeleri gönderen minik Azra'nın herkesi duygulandıran ifadeleri yer alıyor. Azra'nın yazdığı satırlarda ise şu ifadeler var: "Merhaba Türkiye, benim adım Azra ve depremden ötürü çok üzüldüm. Başımız sağ olsun ve geçmiş olsun. Allah sizinle olsun ve size yardım etsin! Allah'a emanet olun. Hollanda'dan Azra!"

"O GÜZEL KALBİNLE BÜYÜ İNŞALLAH…"

Şanlıurfa Valiliği de Minik Azra'nın bu notunu paylaştıktan sonra yine sosyal medyadan Azra'ya seslenerek şunları yazdı: "7'sinden 70'ine bu millet öyle yüce bir millet ki… Minik Azra'nın Hollanda'dan bizlere gönderdiği not hepimizi oldukça duygulandırdı. "Türkiye" adına sana teşekkür ediyoruz Azra! O güzel kalbinle büyü İnşallah…"

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Hollanda’dan minik Azra’nın duygulandıran notu! “O güzel kalbinle…”
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