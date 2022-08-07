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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Hollanda’dan tatil için geldiği Milas’ta öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hollanda’dan tatil için geldiği Milas’ta öldü
Muğla Milas ilçesi Alatepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada Recep Argun (33) idaresindeki Hollanda plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü Recep Argun ile araçta yolcu olarak bulunan Çağatay Keçeli (30) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. İzmir'in Menemen ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan araçtaki yolcu Buğra Hakan Yurtbaşı (25) can verdi, 4 kişi yaralandı. Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk olay yerinde öldü. Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı Semire Kara (74) hayatını kaybetti. Giresun'da Akçalı köyü Çukur mevkiinde Özgür Yıldırım'ın (32) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 39 yaşındaki Fatma Güler olay yerinde hayatını kaybetti. Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Muzaffer Ç. ölürken iki kişi de yaralandı. Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4 kişiden biri can verdi.

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Hollanda’dan tatil için geldiği Milas’ta öldü
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