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Giriş Tarihi: 24.8.2023 21:06

Hollanda’dan Türkiye’ye gelen tırda 200 bin euro ele geçirildi

Hollanda’dan gelen ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Türkiye plakalı tırın motor bölümünde 200 bin euro ele geçirildi.

İHA
Hollanda’dan Türkiye’ye gelen tırda 200 bin euro ele geçirildi

Hollanda'dan çıkan ve Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'na gelen tır ve sürücüsü risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına yönlendirildi. Burada yapılan fiziki kontroller sonrasında tırın soğutma bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine sökülen soğutucu kısmında yapılan aramada paketlenmiş 202 bin 850 euro nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığına bağlı Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

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Hollanda’dan Türkiye’ye gelen tırda 200 bin euro ele geçirildi
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