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Giriş Tarihi: 17.9.2024 09:37

Hollandalı turistin gizemli sonu: Otel odasındaki yatağında o halde bulundu!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne tatile gelen Hollanda uyruklu Johann Franz, yatağında ölü bulundu.

İHA
Hollandalı turistin gizemli sonu: Otel odasındaki yatağında o halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Otelde tatilini geçiren Hollanda uyruklu Johann Franz (63) sabah odaya giren otel görevlisi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Hollandalı turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp ilacı kullandığı öğrenilen Hollanda uyruklu Johann Franz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Hollandalı turistin gizemli sonu: Otel odasındaki yatağında o halde bulundu!
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