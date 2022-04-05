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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Hollandalı turistlerin yardımına jandarma yetişti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hollandalı turistlerin yardımına jandarma yetişti
ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'ndaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan Hollandalı Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) sis ve karanlıkta yolunu kaybetti. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, dağlık bölgede 4 kilometrelik yürüyüş sonucunda mahsur kalan iki Hollandalı turisti kurtardı.

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Hollandalı turistlerin yardımına jandarma yetişti
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