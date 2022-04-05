Hollandalı turistlerin yardımına jandarma yetişti

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'ndaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan Hollandalı Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) sis ve karanlıkta yolunu kaybetti. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, dağlık bölgede 4 kilometrelik yürüyüş sonucunda mahsur kalan iki Hollandalı turisti kurtardı.