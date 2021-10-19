‘Hollywood dişi’ dediler Bollywood oldu!

DİŞ problemi yaşayan iş insanı M.Z.A., birçok şubesi bulunan özel bir diş kliniğinin İstanbul Kartal
'daki şubesine gitti. Doktorlar, şekil bozukluğu da olduğunu söyleyip onun için de "Hollywood
dişi yapalım" dedi. Taraflar arasında 43 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. İddiaya göre ameliyat işlemi uygulayan doktorlar, iş insanının sorunlarını gidermek bir yana dişlerini eski halinden daha da kötü yaptı. Ayrıca M.Z.A.'nın burnunda şekil bozukluğu da oluştu. Şikayetini dile getiren M.Z.A.'ya doktorlar, hatalı işlem yaptıklarını ancak ek ödeme gerekmesi nedeniyle düzeltemeyeceklerini belirtti. Farklı dişçilerin de kapısını çalan talihsiz adama, işlemin hatalı olduğu, müdahale edilmezse yeni sorunlar doğuracağı söylendi. Duydukları karşısında şoke olan M.Z.A., operasyonu yapan doktorların kapısını yeniden çaldı. Bu kez "ameliyatın hatasız yapıldığı, iyileşmenin uzun sürdüğü" yanıtını aldı. Doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunan M.Z.A., tazminat davası açtı.
30 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Konuşmada ve gülmede zorluk yaşadığını anlatan M.Z.A., implant, diş eti ve diş kaplama ameliyatını yapan 3 doktorun "yaralama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını istedi. M.Z.A., "Artık ağzımı açamıyorum. Gülünç duruma düştüm. Çevremin alay konusu oldum. Komik lakaplar takıldı" diyerek 30 bin liralık maddi-manevi tazminat talep etti.