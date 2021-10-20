Hollywood diye gitti Bollywood oldu! Dişçi rezaleti

ESKİSİNDEN DE KÖTÜ YAPTILAR

İddiaya göre M.Z.A.'nın şikayetleri için ameliyat işlemi uygulayan doktorlar iş insanının sorunlarını gidermek bir yana dişlerini eski halinden daha da kötü yaptı. Burnunda da şekil bozukluğu oluşturdu. Şikayetini dile getiren M.Z.A.'ya doktorlar hatalı işlem yaptıklarını ancak ek ödeme yapılması gerekeceği nedeniyle düzeltemeyeceklerini söylediler. Farklı dişçilerin de kapısını çalan talihsiz adama başka doktorlar da işleminin hatalı yapıldığını söyledi. Müdahale edilmezse yeni sorunlar doğuracağını ekledi.

OYALANDI, MAHKEMENİN KAPISINI ÇALDI

Duydukları karşısında şoke olan M.Z.A. operasyonu yapan doktorların kapısını yeniden çaldı. Bu kez ameliyatın hatasız yapıldığı, iyileşmenin uzun sürdüğü yanıtını aldı. Doktorların kendisini oyaladığını anlayan M.Z.A. avukatı Berk Bahadır aracılığı ile adliyenin yolunu tuttu. Hem suç duyurusunda bulundu, hem de tazminat davası açtı.