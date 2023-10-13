Hollywood yanağı yaptırdı 6 gün sonra öldü

İrlandalı Annetta Barbara Rohder, tıp dünyasında bişektomi olarak bilinen ve yaygın ismi ile Hollywood yanağı adıyla anılan yanak ve kol gerdirme ameliyatı için İstanbul'a geldi. 62 yaşındaki kadına, 2 Ekim'de Sultangazi'deki özel bir hastanede doktor M.K. tarafından Hollywood yanağı ameliyatı yapıldı. İşlem sonrası oteline dönen Rohder, 6 gün sonra fenalaştı. Doktoru M.K. ile görüşen kadın hemen ambulansla özel hastaneye götürüldü. Ancak ambulansta kalbi duran Rohder, kalp masajıyla hayata dönse de hastanede öldü. Rohder'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor M.K. ve özel hastane hakkında işlem başlatıldı.