Hollywood yıldızı Sharon Stone Bodrum’a geldi!

Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği 'Global İkon Ödülü'nü almak gelen Hollywood yıldızı Sharon Stone, yaklaşık 2 gün İstanbul'u rehber eşliğinde gezerek şehrin merak ettiği tarihini yakından görmüştü. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Stone, önceki gün Bodrum'a geldi. Özel jet ile Bodrum'a iniş yapan Stone çiçeklerle karşılandı. 15 valizle havaalanına inen Stone basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti. Stone, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum, İstanbul harika geçti, Bodrum ziyaretimin de harika geçeceğinden eminim" dedi.