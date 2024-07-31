Haberler Yaşam Haberleri Hollywood yıldızı Sharon Stone Bodrum'a geldi!
Giriş Tarihi: 31.7.2024 23:33 Son Güncelleme: 1.8.2024 00:07

Hollywood yıldızı Sharon Stone Bodrum'a geldi!

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Sharon Stone, Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği 'Global İkon Ödülü'nü almak üzere geçen gün Türkiye'ye gelmişti. Stone, yaklaşık 2 gün İstanbul'da vakit geçirdikten sonra Bodrum'a geçti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Hollywood yıldızı Sharon Stone Bodrum’a geldi!

Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği 'Global İkon Ödülü'nü almak gelen Hollywood yıldızı Sharon Stone, yaklaşık 2 gün İstanbul'u rehber eşliğinde gezerek şehrin merak ettiği tarihini yakından görmüştü. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Stone, önceki gün Bodrum'a geldi. Özel jet ile Bodrum'a iniş yapan Stone çiçeklerle karşılandı. 15 valizle havaalanına inen Stone basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti. Stone, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum, İstanbul harika geçti, Bodrum ziyaretimin de harika geçeceğinden eminim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hollywood yıldızı Sharon Stone Bodrum'a geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA