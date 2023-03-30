Haberler Yaşam Haberleri Hopa limanında kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:53 Son Güncelleme: 30.3.2023 12:26

Hopa limanında kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesindeki Hopa limanında kontrolden çıkan kamyonet denize düştü. Kamyonet sürücüsü Hasan Kibar hayatını kaybetti, yanında bulunan ve kendi imkanıyla sudan çıkan Erdoğan Kaya hastaneye kaldırıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Hopa limanında kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Hopa Limanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hasan Kibar yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü Hasan Kibar kamyonet içerisinde sıkışırken, araçta bulunan Erdoğan Kaya ise kendi imkanıyla karaya çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerce yapılan arama- kurtarma çalışması sonucu Hasan Kibar'ın cansın bedenine ulaşıldı. Halatlara bağlanan kamyonet denizden çıkarılırken, yaralı Erdoğan Kaya ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Kibar'ın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürüyor.

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Hopa limanında kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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