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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Horlamayı engelleyen akıllı yastık ‘evlilikleri kurtaracak’

Horlamayı engelleyen akıllı yastık ‘evlilikleri kurtaracak’
Yeni bir yapay zekâ girişimi, evlilikleri kurtaracak cinsten bir icada imza attıklarını öne sürüyor. Motion Pillow (hareketli yastık) adlı girişim, aynı ismi taşıyan, yapay zekâ destekli yastık tasarımının horlamayı büyük ölçüde engellemeyi başardığını açıkladı. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre akıllı yastık, kullanıcıların horlama sesini algılayabiliyor. Makine öğreniminden yararlanan yastık, kullanıldıkça daha hassas ölçümler yapar hale geliyor ve uyku süresi boyunca horlama seslerini azaltmak için şişerek ya da sönerek kullanıcının başını uygun pozisyona getiriyor. Girişimin açıklamasında tasarımın klinik deneylerde test edildiği ve kullanıcıların yüzde 93.7'sinin daha az horlamasını sağladığı belirtiliyor. Bu yastık metal müziği klasik müziğe dönüştürüyor. Söz konusu ürünle ilgili çevrim içi değerlendirmelerin sayısı ise epey az. Öte yandan High Tech Dad adlı bir teknoloji blogunun yorumlarında bir okur, cihazla ilgili şu ifadelere yer veriyor. Yastığı eşimle yaklaşık bir hafta boyunca denedim. Horlamasının şiddetinde ve sıklığında azalma gözlemledim. Bu yenilikçi cihaz horlamayı algılıyor ve ardından içindeki minik hava yastıklarını sihirli biçimde şişirerek horlayan kişinin kafasını hafifçe kaldırıyor.

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Horlamayı engelleyen akıllı yastık ‘evlilikleri kurtaracak’
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