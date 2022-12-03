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Giriş Tarihi: 3.12.2022

‘Horluyorsun’ diyen arkadaşını öldürdü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. Horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı. Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘Horluyorsun’ diyen arkadaşını öldürdü
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