‘Horoz Bahtiyar’ın akrabaları gözde

Denizli'de öterken bayılan ve geçtiğimiz günlerde ölen ünlü horoz "Bahtiyar"ın akrabaları büyük ilgi görüyor. Ünü dünyaya yayılan Bahtiyar'ın akrabalarını satın almak isteyenler, Denizli'de yaşayan Okan Gökbudak ile iletişime geçiyor. Bahtiyar'ın ölümünün üzüntüsünü yaşadığını belirten Gökbudak, "Her gittiğim yerde Bahtiyar'ı soruyorlar. Onlar sordukça ben daha çok üzülüyorum. Hâlâ başsağlığı mesajları alıyorum. Bahtiyar'a nazar değdiğini düşünüyorum. Bahtiyar'ın vefat haberini Tiktok'ta paylaştım. 1 milyon izlenme aldı. Bahtiyar'ın akrabaları da büyük ilgi görüyor. Satın almak isteyenlere satıyorum" dedi. 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan Bahtiyar'ın ünü kısa sürede Türkiye'yi aşıp yurtdışına yayılmış, Japonya ve Çin'de haber bültenlerine konu olmuştu. Bahtiyar'ın sosyal medyadaki görüntüleri milyonlarca kez izlenmişti. Ancak Bahtiyar geçtiğimiz günlerde hastalanıp ölmüştü.