Horoz derneğı’ne suçüstü yapıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesindeki Hint Horozunu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü yönünde ihbar aldı. Söz konusu derneğe izleyici olarak giren polis, çok sayıda kişinin bahis oynadığını da tespit etti.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan inceleme kapsamında, polis derneğe operasyon gerçekleştirdi. Asayiş şubeye bağlı çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 16 Hint horozu koruma altına alındı. Polis, koruma altına alınan horozları Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. Polis, yaptığı aramalarda 41 bin TL'ye ve sözde birincilik kupasına da el koyarken, 46 kişiye 295 bin 470 TL ceza kesti. Operasyon kapsamında, Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 7 kişi gözaltına alındı.