Horoz dövüşü cinayetle bitti

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde kuzenler arasında çıkan, 2 kişinin ağır yaralandığı, 34 yaşındaki Haşim Güner'in ise öldüğü kavganın nedeninin horoz dövüşü olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, amca çocukları arasında horoz dövüşü sırasında tartışma yaşandı. Yumruklu kavgaya tutuşan amca çocuklarını yine horoz dövüşünü izlemeye gidenler ayırarak kavgayı sonlandırdı. Daha sonra kuzenler eve geçerek alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle yeniden kavgaya tutuşan kuzenlerden H.G., bıçakla Haşim Güner, İ.G. ve E.G.'ye saldırdı. Saldırıda Haşim Güner, İ.G. ve E.G. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Haşim Güner, hayatını kaybederken İ.G. ve E.G.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor. Olay yerinden kaçan H.G., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Haşim Güner'in cenazesi toprağa verildi.