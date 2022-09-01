Horoz Haşmet’e eski vekil sahip çıktı

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi sakinlerinden Nihat Taştan'ın evinin bahçesinde beslediği horoz sabahları çok erken saatlerde yüksek sesle ötünce, bölge sakinleri rahatsız olarak belediyeye şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine zabıta ekipleri tutanak tutarak horozun evden uzaklaştırılması için tebligat yaptı. Ne yapacağını bilemeyen ve horozunu da kesmek istemeyen Taştan, sosyal medya hesabından horozuna bakabilecek birini bulmak için paylaşım yaptı. Birçok kişiden Taştan'a destek mesajı geldi. Bu destek mesajlarından biri de AK Parti eski milletvekili İbrahim Korkmaz'dan geldi. Korkmaz, horoza kendisine ait çiftlikte bakabileceğini söyledi. Korkmaz'ın asistanı, Taştan'ın evine giderek horozu teslim aldı.