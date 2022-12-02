Efe’yi hortum, baston ve sopayla 4 saat döverek öldürdüler

KOMAYA GİRDİ

Efe Beytekin'in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans çağırdı. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin'i ambulansla hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Beytekin'in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırık meydana gelen Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytekin'i kaçırıp, darbettiği belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.'yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin'i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.