Efe’yi hortum, baston ve sopayla 4 saat döverek öldürdüler

Adana'da Şahin K. (47) ve kardeşi Musa K. (29), silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı hafif şekilde yaralanarak atlatan kardeşler, kendilerine kurulan pusudan 20 yaşındaki Efe Beytekin'i sorumlu tuttu ve genç adamı silah zoruyla kaçırdı. Sandalyeye oturtulan Beytekin, sopa, baston, su hortumu, tekme ve yumruklarla darp edildi, bacaklarından da bıçaklandı. Zanlılar 4 saat boyunca işkenceye devam etti. Kaburgaları kırılarak ciğerine batan ve beyin kanaması geçiren genç adam ağır yaralandı. Komaya giren Efe Beytekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken polis olayla ilgili 2'si kadım 11 kişiyi gözaltına alındı. Kardeşler suçlamaları kabul etmezken yaşı küçük olan M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin'i dövdüklerini itiraf etti. Vahşi cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı.
PUSUDAN SORUMLU TUTTULAR
Merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde 14 Kasım gecesi evlerinden çıkan Şahin ile kardeşi Musa K., sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin K. ile sırtından yaralanan Musa K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin'in, arkadaşı Ahmet Serkan C. (19) ile Baraj Caddesi'nde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin K., yeğenleri M.K. (17) ve Mert Palabıyık (18) ile birlikte 27 Kasım'da gece 01.00'de Beytekin'in yanına gitti.
DARP EDİLDİ, BIÇAKLANDI
Şahin K., kendisini görünce kaçmaya başlayan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü. Şüpheliler Şahin K., ağabeyi Mehmet (52) ve kardeşi Musa K. ile yeğenleri M.K. ve Mert Palabıyık iddiaya göre; sandalyeye oturttukları Beytekin'i sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Ayrıca şüpheli M.K., Beytekin'i, bacaklarından da bıçakladı. Zanlıların yaklaşık 4 saat işkence yaptıkları genç adam bayıldı.
KOMAYA GİRDİ
Efe Beytekin'in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans çağırdı. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin'i ambulansla hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Beytekin'in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırık meydana gelen Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytekin'i kaçırıp, darbettiği belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.'yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin'i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., Mehmet K., Musa K. ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.