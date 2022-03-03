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Giriş Tarihi: 3.3.2022 10:20 Son Güncelleme: 3.3.2022 10:35

Hortum Çandır’ı vurdu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hortum Çandır’ı vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum evlere zarar verdi, cami minaresini yıkıp geçti, 130 dönümlük seraya zarar verdi. Merkez cami minaresi lojmanını üzerine devrildiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta madde hasar oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde meydana gelden hortum nedeniyle mahalle merkezinde bulunan Merkez Camisinin minaresinin devrilmesi sonucu cami lojmanı zarar gördü.

O anda evde bulunan cami görevlisi ve eşi şans eseri yara almadan kurtulurken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Diğer bölgelerde bulunan evler de hortumdan zarar gördü. Yol kenarında bulunan elektrik direklerindeki tellerin kopması ile mahalle kısa süreliğine elektriksiz kaldı.

7 KİLOMETRE UZUNLUKTU ALANI YIKIP GEÇTİ

Hortum Çandır Mahallesi'nde Geçtiği 150 metre genişlikte 7 kilometre uzunlukta alanda seraları yerle bir etti. Ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri jandarma, Serik Belediyesine bağlı zabıta ve park bahçe ekipleri sevk edildi. Ekipler yola devrilen ağacı keserek tekrar yolu trafiğe açtı.

NE GELDİYSE YIKTI GEÇTİ

Can kaybının yaşanmadığı olay anını yaşayan mahalle muhtarı Mustafa Yanık, "Çok büyük bir hortum geldi. Önüne ne geldiyse yıkıp geçti. Ağaçları kökledi, telleri kopardı. Merkez camisinin minaresini yıktı. Parkta bulunan bir ağacı devirdi ve yol kapandı. Hortumun 150 metre genişlikte 7 kilometre uzunluktaki bölgede seraların tamamını yerle bir ettiğini de belirten muhtar Yanık, "Köyde sera kalmadı desek olur. Hortum mahalleye gelseydi bir tek sağlam ev kalmazdı. Allah beterinden saklasın. Milyonlarca lira zara var" diye konuştu.

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Hortum Çandır’ı vurdu
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