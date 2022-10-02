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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Hortum koptu asfalt denize döküldü

DHA
Hortum koptu asfalt denize döküldü
Kocaeli Körfez'e bağlı Yarımca bölgesindeki Tüpraş İzmit Rafinerisi'ndeki iskelede önceki akşam Türk bayraklı 'T. Adalyn' isimli gemiye asfalt yüklemesi yapıldığı sırada hortum koptu. Bunun üzerine iskeleye ve gemi bordasına asfalt saçıldı. İskele ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Ekipler de sızıntının yayılmaması için gemiyi, iskeleyi ve denizi; çit bariyeri ile yakıt emici sosis malzemelerle çevirdi. Tüpraş ve acil müdahale firması ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tutanak tutuldu.

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Hortum koptu asfalt denize döküldü
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