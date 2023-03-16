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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Hortumla halı yıkama dönemi bitiyor

Hortumla halı yıkama dönemi bitiyor
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 10'a kadar düştüğünü, suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirileceğini bildirdi. Başkan Helvacıoğlu, "Önlem paketimizi belediye encümenimize sunacağız. Konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi olacak. Halı ve kilim yıkamaları, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanması yasaklanacak. Oto yıkama işletmeleri en fazla aylık 20 metreküp su harcayacak. Halı yıkama hamam, tuvalet ve benzeri su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılacak" dedi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç de son dönemde etkili olan kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde verim kayıpları yaşanabileceğini söyledi. Kırbiç, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 70'inin iç üretimle karşılanabildiğini aktardı. Kuraklık tehlikesi nedeniyle ekim alanlarının azalabileceği uyarısında bulunan Kırbiç, üreticilerin tarımsal destek paketleriyle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. AA

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Hortumla halı yıkama dönemi bitiyor
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