Hoş geldin Atlas bebek

Doğum sancısı tutan eşi Ece’yi hastaneye götürmeye çalışan Mert Atalay trafiğe takılınca Yunus ekipleri devreye girdi. Siren çalarak yolu açan ekipler hamile kadını doğuma yetiştirdi
SakaryaSerdivan'da yaşayan Mert Atalay, aralık ayında doğum sancısı tutan eşi Ece Ataay'ı hastaneye götürmek için yola çıktı. Tıkanan yolda kalan Atalay, kavşakta bekleyen Yunus ekibinden yardım istedi. Yunus ekibi de Atalay'ın aracına eskortluk yaparak, eşini hastaneye yetiştirmesine yardımcı oldu. Mert Atalay, 1 ay sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Yunus ekibine teşekkür etti. Bebeklerine 'Atlas' ismini verdiklerini belirten Atalay, "Pazar günüydü, hava da güzeldi. İnsanlar kendilerini dışarı atmışlar, nasıl trafik. Evde tabi bir anda bizim durum söz konusu oldu. Hastaneye yetişeceğiz, o kavşakta denk geldik. Camı açtım, 'Durum ne beyefendi' dediniz. 'Yetişmeye çalışıyorum' dedim. Sağ olsun, sağlı sollu yolu açtınız. Hastaneye o şekilde yetiştik" dedi. Mert Atalay, polislere "Allah razı olsun. O gün bizi hastaneye yetiştirdiğinizde sizi bulup teşekkür etmeyi aklıma koymuştum. Çünkü o gün benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Size teşekkür ederim. Hayat, kurtarıcı oldunuz" diye konuştu.