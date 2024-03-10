Hoş geldin ramazan

Ramazan ayının manevi atmosferi bu akşam imanlı kalplere huzur dolduracak. Bu akşam ilk teravih namazını kılacak Müslümanlar, gece ilk sahura kalkacak ve yarın ilk orucunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl ramazan ayının temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirledi. Yarın Türkiye'nin en doğusundaki şehirlerden biri olan Iğdır'da ilk iftar yapılacak, Çanakkale'de ise son iftar açılacak. Müslümanlar, dualarla ve ibadetlerle ramazan ayının manevi iklimini yaşayacak.Bu ramazanda da camilerde mukabele geleneği devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda sofralar paylaşılacak, iyiliklerde yarışılacak. Ramazanın ilk günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ramazan etkinlikleri "İstanbul'da Ramazan" konseriyle başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, ramazanda klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinin dini formdaki eserlerinin seslendirileceği konserler düzenleyecek.Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce camide ramazan ayı için hummalı bir çalışma yürütüldü. Binlerce Müslüman'ın Allah'ın evinde buluşacağı teravih namazları için hijyen ve temizlik çalışması yapıldı. Camilere gül suyu sıkıldı.450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, tarihi camileri süslemeye başladı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne de 'La İlahe İllallah' mahyası asıldı. Ramazan boyunca yine binlerce Müslüman, Ayasofya Camii'ne akın edecek.