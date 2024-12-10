Hoşça kal Türkiye seni özleyeceğiz: Tayyip dede teşekkür ederiz

Vatanlarına dönmek isteyen Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Hatay Cilvegözü Gümrük Sınır Kapısı ile Yayladağı Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Türkiye'de doğan 9 yaşındaki Aya Meşan, anne ve babası ve 3 kardeşiyle hiç görmediği yakınlarına kavuşmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Küçük kız, "Türkiye çok güzeldi. Arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Tayyip dedeye çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok yakından ilgilendiler" derken Suriye'den ayrılmadan önce polis olan Türkiye'de telefon tamirciliği yaptığını dile getiren baba Ahmat Meşan (34) "11 yıldır Türkiye'deyiz. Diktatör Esad'ın zamanında polistim. Şimdi tekrar ülkeme gidiyorum ve polisliğe devam edeceğim. Yakınlarımızı bizleri sabırsızlıkla bekliyor. Hoşçakal Türkiye seni çok özleyeceğiz" dedi.

ARTIK DİKTATÖR ESAD YOK

12 yıldır Hatay'da yaşayan Aleattin Hattab ve Resah Satur çifti, 7 çocuğuyla birlikte vatanlarına tekrar kavuşacaklarının mutluluğunu yaşayanlardan. Evinde adeta eşya bırakmayan Alaettin Hattab, "Çok heyecanlayız. 12 yıl sonra tekrar vatanımıza kavuşacağız. Türkiye bize çok iyi baktı. Şimdi Şam'a gideceğiz ve yıllardır görmediğimiz büyüklerimizle hasret gidereceğiz ve Esad'sız bir ülkede yeni bir yaşam kuracağız. Artık diktatör Esad yok. Ama buradan dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Biz yabancı bir ülkede değil de vatanımızdaymış gibiydik" diyerek duygularını dile getirdi. Anne, baba ve kardeşleriyle birlikte Suriye'ye gitmenin sevincini yaşayan 15 yaşındaki Ferah Hattab ise, "Çok sevinçliyim. Ama buradan ayrıldığım içinde üzgünüm. İnşallah bu kez Türkiye'ye gezmeye geliriz" diye konuştu.

ARTIK EVLENME ZAMANI

6 yıldır Şanlıurfa'da inşaatlarda operatör olarak çalışan 32 yaşındaki Ahmet Yusuf, "Vatanımı çok özledim. Annemi, babamı kardeşlerime doya doya sarılacağım. Şimdi ülkemizi daha huzurlu olacak. Çünkü Esad denen diktatör yok artık. Hemen işe gireceğim ardından da hemen evleneceğim. Hiçbir ülke bize kucak açmazken Türkiye bizi adeta bağrına bastı" ifadelerini kullandı. 10 yıldır İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ayakkabı Hasan Herran (27), "İlk İstanbul'a geldiğim zaman dil bilmediğim için çocuklar gibi ağladım. Türkiye'deki insanlar bana sahip çıktı. Burada çok arkadaş edindim. Başkan Erdoğan bize çok sahip çıktı. Şimdi dönme vakti. Dostlarımla helalleştim ülkeme dönüyorum. Evleneceğim. Müslüman aleminin lideri Erdoğan'a ve Türk milletine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BİR DÜĞÜNDE MEMLEKETİMİZDE YAPACAĞIZ

12 yıl önce Hatay'a gelen ve tekstil atölyesinde çalışan Halit Alali (30), eşi Esme Seççe ile Türkiye'de tanıştığını düğünlerini burada yaptıklarını dile getirerek, "3 yıl önce evlendik. Şimdi önce eşimi gönderiyorum, bir hafta sonra da ben gideceğim. Bir Düğünde memleketimizde yapacağız. Türkiye'yi çok seviyoruz" diye konuştu.

BİZDE TÜRKİYE GİBİ HUZURLU ÜLKEDE YAŞAYACAĞIZ

Cilvegözü Gümrük Sınır Kapısı'na eşi Aysel Zeyna, çocukları Hamide, Muhammed, Melek ve Hasan ile birlikte sevinç içinde gelen Cemal Casim Haci, "5 yıldır Hatay'da yaşıyorduk. Artık ülkemize gidiyoruz. Bizim için zor olacak ama vatanımıza da gitmek zorundayız. Çünkü bütün yakınlarımız orada. Türkiye bize gerçekten çok iyi baktı. Artık biz de Türkiye gibi huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşayacağız. Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.