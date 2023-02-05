Hoşçakal güzel yürekli kardeş

Konya'da yaşayan Mustafa Altan (55) ve Sultan Altan'ın (52) kas hastası çocukları Gürkan (32) ve Eyvaz'ı (25) yıllarca büyük fedakarlıklarla bakmasının öyküsü Türkiye'yi ağlatmıştı. SABAH'a 13 Aralık 2021'de 'Kas Hastası çocuklarını sırtlarında taşıyorlar' başlığıyla haber olan aile büyük oğulları Gürkan'ın ölümüyle derin yasa boğuldu. 2 yıl önce SABAH'a "Her şeye rağmen kardeşimle birlikte hayattan hiç kopmadık. Güçte olsa yaşamaya devam ediyoruz. Hayat güzel ve yaşamak istiyoruz" diyen Gürkan'ın ölümünü kardeşi Eyvaz ağabeyimi kaybettik, mekanı cennet olsun' sözleriyle duyurdu.